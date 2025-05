Denz show a Cesano Maderno: fuga vincente, Ayuso out per una puntura d’ape, tutto fermo tra i big in attesa delle Alpi

Nico Denz ha conquistato la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025, con arrivo a Cesano Maderno dopo la partenza da Morbegno. Il corridore tedesco della Red Bull-Bora-Hansgrohe è stato protagonista di una lunga fuga composta inizialmente da oltre trenta atleti, ridottasi nel finale a un gruppo di undici. A circa 15 chilometri dal traguardo, Denz ha deciso di partire da solo e nessuno è riuscito a riprenderlo. Per lui si tratta della terza vittoria personale al Giro, dopo le due ottenute nel 2023, e del primo successo in assoluto per la Red Bull-Bora-Hansgrohe in questa edizione della corsa.

Alle sue spalle è arrivato l’italiano Mirco Maestri con un ritardo di 1’01”, mentre Edward Planckaert ha chiuso al terzo posto con lo stesso tempo di Magli, Edmondson, De Bondt, Hoole, De Pretto, Conci e Warbasse, tutti classificati a parità di tempo.

Nessuna variazione in classifica generale. Il gruppo dei migliori è giunto al traguardo con oltre 13 minuti di ritardo, controllando la situazione senza rischiare. I capitani delle squadre hanno scelto di risparmiare energie in vista dei tapponi alpini di venerdì e sabato, che si preannunciano decisivi per la maglia rosa. Da segnalare il ritiro di Juan Ayuso, costretto ad abbandonare la corsa a causa di una puntura d’ape all’occhio destro durante la tappa.

Ordine d’arrivo della 18ª tappa:

1.Nico Denz – 3:12:07

2.Mirco Maestri +1’01”

3.Edward Planckaert S.T.

4.Filippo Magli S.T.

5.Alexander Edmondson S.T.

6.Dries de Bondt S.T.

7.Daan Hoole S.T.

8.Davide De Pretto S.T.

9.Nicola Conci S.T.

10.Lawrence Warbasse S.T.

Classifica generale (maglia rosa):

1.Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) – 68h56’32”

2.Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +41”

3.Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike) +51”

4.Derek Gee (Israel – Premier Tech) +1’57”

5.Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) +3’06”

6.Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +4’43”

7.Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) +5’02”

8.Einer Rubio (Movistar Team) +6’09”

9.Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) +7’45”

10.Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7’46”

Classifica degli scalatori (maglia azzurra):

1.Lorenzo Fortunato (Astana) – 355 punti

2.Christian Scaroni (Astana) – 161 punti

3.Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) – 66 punti

4.Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) – 40 punti

5.Pello Bilbao (Bahrain Victorious) – 38 punti

Classifica a punti (maglia ciclamino):

1.Mads Pedersen (Lidl Trek) – 276 punti

2.Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) – 135 punti

3.Wout van Aert (Team Visma – Lease a Bike) – 107 punti

4.Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 99 punti

5.Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 95 punti

Classifica giovani (maglia bianca):

1.Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 68h56’32”

2.Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +5’02”

3.Max Poole (Team Picnic Postnl) +8’00”

4.Davide Piganzoli (Team Polti Visit Malta) +11’31”

5.Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +14’48”