Classifiche del tennis spiegate: tornei ATP e WTA, regole e penalità

La maggior parte dei tifosi di tennis vive almeno un momento durante la stagione in cui cerca di capire come funzionano realmente le classifiche del tennis. Nel 2024, Aryna Sabalenka ha superato Iga Świątek diventando la numero 1 del mondo nel ranking femminile a causa di una regola poco conosciuta del WTA Tour, che l’organizzazione non aveva spiegato né anticipato prima di applicare il cambiamento.

Lo scorso anno la questione è tornata al centro dell’attenzione durante lo US Open, quando la posizione di numero 1 al mondo era in gioco sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si contendevano la vetta dell’ATP Tour, mentre Świątek e Sabalenka erano di nuovo impegnate nella loro rivalità nel circuito WTA.

Nel 2026 la situazione è più stabile: Alcaraz e Sabalenka hanno costruito un vantaggio consistente sui loro inseguitori. Questo offre una buona occasione per un tifoso curioso di fare qualcosa del genere:

“Mi interessa un po’ capire come funzionano le classifiche e l’assegnazione dei punti. Proverò a capirlo”, potrebbe dire un appassionato, prima di aprire la classifica maschile o femminile, trovarsi davanti una lunga serie di numeri poco chiari e decidere che, se è sopravvissuto fino a ora senza capire il sistema, può tranquillamente continuare così.

Caro tifoso di tennis, ti capiamo. Proprio per questo abbiamo cercato di spiegare la logica delle classifiche nel tennis, anche se questo non deve essere interpretato come una difesa del sistema attuale, che presenta più di una complessità.

Ecco quindi come funzionano le classifiche nel tennis, come vengono classificati i giocatori e perché a volte tutto può sembrare complicato.

Quando sono nate le classifiche del tennis e perché esistono?

Le classifiche ufficiali dei circuiti professionistici risalgono agli anni ’70, nei primi anni della cosiddetta Open Era, iniziata nel 1968. In quel periodo gli organizzatori del tennis decisero di permettere a professionisti e dilettanti di competere negli stessi tornei, in particolare nei tornei del Grande Slam.

Il ranking ATP fu introdotto nell’estate del 1973, anche se il sistema attuale esiste dal 1990.

Il ranking WTA venne introdotto nel 1975. Entrambi i sistemi sono computerizzati — “Blinky” calcola la classifica maschile e “Medusa” quella femminile — motivo per cui alcuni record nel tennis vengono indicati come stabiliti dopo “l’introduzione delle classifiche computerizzate”.

I giocatori ricevono punti in base ai risultati ottenuti nei tornei, e il totale dei punti determina la loro posizione in classifica.

In sostanza, il tennis aveva bisogno di un modo equo per stabilire chi potesse partecipare ai tornei e con quale posizione nel tabellone. Se pensate che il sistema attuale sia complicato, è comunque molto più equo rispetto al passato, quando i direttori dei tornei distribuivano inviti e teste di serie secondo le proprie preferenze.

La situazione diventò così problematica che nel 1972 nacque l’ATP come sindacato dei giocatori, che arrivò persino a organizzare un boicottaggio di massa di Wimbledon 1973.

Come guadagnano punti i giocatori nel ranking?

I giocatori guadagnano punti in entrambi i circuiti vincendo partite e, idealmente, tornei.

Esiste una scala di punti che assegna un numero diverso di punti in base al risultato raggiunto nel torneo: vincitore, finalista, semifinalista e così via.

I tornei sono inoltre classificati in base alla loro importanza, che si riflette sia nei premi in denaro sia nei punti assegnati per il ranking.

I quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del calendario, assegnano il maggior numero di punti:

2000 punti al vincitore

1300 al finalista

fino a 10 punti per chi perde al primo turno

I tornei più importanti del calendario

Dopo i tornei del Grande Slam, i più importanti sono le ATP Finals e le WTA Finals, che possono assegnare fino a 1500 punti al vincitore imbattuto, anche se solo otto giocatori possono qualificarsi.

Subito dopo vengono i tornei di categoria 1000:

ATP Masters 1000

WTA 1000

Tra questi figurano sei tornei combinati:

Indian Wells

Miami Open

Madrid Open

Internazionali d’Italia (Roma)

Canadian Open (Toronto/Montreal)

Cincinnati Open

Il circuito WTA include anche tornei WTA 125, che fanno parte del calendario principale ma sono considerati eventi secondari.

L’ATP invece termina con i tornei ATP 250; i tornei di livello 125 fanno parte del circuito ATP Challenger.

In molti casi tifosi e analisti seguono non solo i risultati dei tornei ma anche statistiche, calendari e informazioni relative alle partite imminenti, oltre a risorse online che raccolgono indicatori e le tennis quote di oggi per gli incontri in programma nei diversi tornei.

Come viene calcolata la classifica ATP o WTA?

Entrambe le classifiche si basano su un periodo mobile di 52 settimane.

Questo significa che:

i giocatori mantengono i punti guadagnati negli ultimi 12 mesi

i punti scompaiono dalla classifica dopo 52 settimane

A volte i punti possono uscire dalla classifica prima della nuova edizione di un torneo, se il calendario cambia leggermente.

Entrambi i circuiti stabiliscono anche quanti tornei possono essere conteggiati nel ranking, per evitare che giocare molti tornei conti più delle prestazioni.

WTA: migliori 18 risultati (19 con le Finals)

ATP: migliori 18 risultati (19 con le Finals)

Cosa significa “difendere i punti”?

Quando un giocatore torna a giocare un torneo dove ha ottenuto un risultato l’anno precedente, deve difendere quei punti.

Esempio:

vincere uno Slam = 2000 punti

uscire al primo turno l’anno dopo = 10 punti

Il giocatore perderebbe quindi 1990 punti, con un forte calo in classifica.

Esistono penalità se un giocatore salta un torneo?

Sì, e possono essere significative.

Nel circuito ATP, se un giocatore salta un torneo obbligatorio senza motivo valido:

riceve 0 punti nel ranking

può perdere parte del Bonus Pool dell’ATP

Nel circuito WTA, saltare un torneo obbligatorio senza giustificazione comporta anch’esso 0 punti nel ranking.

In alcuni casi i giocatori possono ridurre le penalità partecipando ad attività promozionali del torneo.

Qual è la differenza tra ranking mondiale e “Race”?

ATP e WTA mantengono anche una classifica separata chiamata “Race”, che conta solo i punti della stagione in corso.

Serve per determinare gli otto giocatori qualificati alle Finals di fine anno.

Esiste anche una regola speciale per i campioni Slam che finiscono fuori dalla top 8 ma entro la top 20 della Race.

Come influenzano i tornei le classifiche?

Le classifiche determinano le teste di serie nei tornei.

Ad esempio:

top 32 nei tornei Slam

top 16 o top 8 nei tornei minori

Questo sistema permette ai giocatori meglio classificati di evitare scontri diretti tra loro nei primi turni.

Nei tornei dello Slam:

104 giocatori entrano direttamente nel tabellone principale

24 posti sono riservati a qualificazioni e wildcard

Classifiche protette per giocatori infortunati

ATP e WTA prevedono meccanismi per i giocatori che rientrano dopo:

infortuni

gravidanza o trattamenti medici

Nel circuito ATP:

dopo 6 mesi di stop un giocatore può richiedere un protected ranking

può usarlo per 9 tornei o 9 mesi

Nel circuito WTA:

lo special ranking può essere utilizzato per 8 tornei, o 12 se lo stop supera un anno

Queste classifiche permettono ai giocatori di entrare nei tornei, ma non garantiscono una testa di serie, quindi possono affrontare i migliori già al primo turno.