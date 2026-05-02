Napoli, il Maggio dei Monumenti 2026 accende la città: un mese tra arte, colori e identità

NAPOLI – Non è soltanto un calendario di appuntamenti, ma un racconto diffuso che attraversa la città e ne restituisce l’anima più autentica. Dal 2 maggio al 2 giugno 2026 torna il Maggio dei Monumenti, giunto alla sua 32ª edizione, confermandosi come la manifestazione culturale più longeva e identitaria promossa dal Comune di Napoli.

Per un intero mese, Napoli si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, con centinaia di eventi tra visite guidate, spettacoli, concerti, mostre, cinema, laboratori e itinerari tematici. Un’occasione per cittadini e turisti di riscoprire la città non solo nei suoi luoghi più celebri, ma anche negli spazi meno conosciuti, spesso chiusi o difficilmente accessibili.

Il tema 2026: “I colori di Napoli”

Il filo conduttore di questa edizione è “I colori di Napoli”, accompagnato dal sottotitolo “Ebbra di luce, folle di colori”, ispirato a un celebre verso di Matilde Serao.

Dopo il ciclo dedicato agli elementi naturali (terra, aria, acqua e fuoco), la manifestazione sceglie quest’anno di raccontare l’identità partenopea attraverso quattro tonalità simboliche:

* il giallo,

* il bianco,

* l’azzurro,

* il rosso.

Colori che diventano chiavi di lettura per interpretare la città, tra memoria storica, trasformazioni urbane e nuove forme di espressione culturale.

Il cuore della manifestazione: la “mostra diffusa”

Il Maggio dei Monumenti si sviluppa come una vera e propria mostra diffusa, intitolata “Tinte forti”, che attraversa Napoli con percorsi tematici capaci di unire luoghi iconici e spazi nascosti.

Dal centro storico – patrimonio UNESCO – fino alle periferie, i visitatori potranno esplorare:

* il Rione Sanità e le cave di tufo

* i Quartieri Spagnoli

* le ville di Posillipo

* il parco dei murales di Ponticelli

* la Pedamentina e altri itinerari urbani

Non mancheranno aperture straordinarie di siti di grande valore storico e culturale, tra cui:

Palazzo San Giacomo, il Teatro di San Carlo, la Certosa di San Martino, l’ex ospedale psichiatrico “Leonardo Bianchi” e numerosi musei e archivi cittadini.

Un programma articolato: cultura, formazione e spettacolo

Il palinsesto si articola in diverse sezioni, ognuna con una propria identità:

• Prismi – incontri e workshop

Seminari, laboratori e incontri che esplorano il tema del colore da un punto di vista artistico, scientifico e filosofico, coinvolgendo teatro, poesia e fotografia.

• (In)Visibili mondi – cinema

Una rassegna dedicata al regista Krzysztof Kieślowski, con proiezioni e un workshop per giovani filmmaker guidato da Michelangelo Frammartino.

• Eventi e spettacoli

Concerti, performance e teatro arricchiscono il calendario: tra gli appuntamenti più attesi il concerto di Stefano Bollani il 31 maggio alla Rotonda Diaz, con ospiti d’eccezione.

Il Maggio diffuso: protagoniste le Municipalità

Uno degli elementi più significativi della manifestazione è il coinvolgimento diretto delle Municipalità, che ospitano progetti culturali autonomi e radicati nei territori.

Dalla Municipalità 2 alla 9, associazioni e realtà culturali locali propongono:

* itinerari urbani

* spettacoli

* mostre

* attività formative

Tra i progetti più rappresentativi:

* Nelle acque di Napoli

* Napoli in giallo

* Rosso vivo

* Puorteme ‘e voci a Scampia

Un mosaico di iniziative che costruisce una narrazione policentrica della città.

Le iniziative dalla città

Accanto al programma ufficiale, il Maggio dei Monumenti si arricchisce delle iniziative promosse da enti, università, musei e fondazioni.

Tra i protagonisti:

il MANN, Capodimonte, l’Archivio di Stato, l’Università Federico II, Suor Orsola Benincasa, la Vanvitelli, il Goethe-Institut e Città della Scienza.

Un’offerta ampia e diversificata, capace di coinvolgere pubblici differenti e valorizzare il tessuto culturale napoletano.

Esperienze sul territorio: tra passeggiate e periferie

Tra gli appuntamenti più suggestivi spiccano le passeggiate narrate “I colori insoliti di Napoli”, curate da Insolitaguida, che conducono i partecipanti alla scoperta della città attraverso un itinerario cromatico:

dal giallo delle cave della Sanità all’azzurro dei Quartieri Spagnoli, dal rosso del Palazzo Reale al bianco del Duomo.

Parallelamente, le visite guidate nella periferia nord-ovest – come quelle nel quartiere di Pianura – offrono uno sguardo storico e sociale su territori spesso meno raccontati, valorizzandone il patrimonio artistico e culturale.

Cultura, turismo ed economia

Il Maggio dei Monumenti rappresenta anche una leva strategica per l’economia cittadina. In un periodo chiave come la primavera, la manifestazione contribuisce ad aumentare i flussi turistici, sostenendo commercio, ristorazione e accoglienza.

Napoli conferma così la propria vocazione: investire nella cultura non solo come valore identitario, ma anche come motore di sviluppo.

Una città da vivere e ascoltare

Il vero punto di forza del Maggio dei Monumenti è la sua capacità di creare un legame diretto tra cittadini e territorio. Non si tratta soltanto di visitare luoghi, ma di vivere esperienze.

Perché Napoli, in questo mese, non è solo da guardare.

È una città da attraversare, da ascoltare, da comprendere.

E ogni vicolo, ogni monumento, ogni piazza diventa parte di un racconto collettivo che continua a rinnovarsi, anno dopo anno.