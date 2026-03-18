Assemblea del Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino

Il 21 marzo 2026 alle ore 9.30 è convocata l’Assemblea dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino presso la sala convegni del Centro Socio-Culturale Intercomunale di via XXIII Novembre – S. Mango sul Calore (AV), che ospita anche la sede del medesimo Consolato Provinciale.All’ordine del giorno vari argomenti, a partire dalla presentazione agli associati dei nuovi assetti ai vari livelli (Provinciale, Regionale e Nazionale) emersi dalle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2026-2029, con particolare riferimento al Consolato di Avellino.

In occasione dell’elezione del nuovo Presidente della Federazione Nazionale dei Maestri del lavoro è stata anche assegnata la “Benemerenza magistrale” al Console Provinciale Emerito Teodoro Uva: un ambito riconoscimento per l’impegno costante all’interno della Federazione Nazionale, ove ha ricoperto incarichi di rilievo (Console Provinciale per tre mandati, membro della Commissione Nazionale Scuola-Lavoro, Consigliere Regionale e Nazionale della Federazione).

Seguirà l’approvazione dei documenti finanziari di chiusura dell’Esercizio 2025 illustrati nella Relazione finanziaria del Tesoriere e Consigliere Emerito Modestino Coppola e accompagnati dalla Relazione morale del Console uscente Teodoro Uva.

Verranno, quindi, presentati dal Coordinatore Provincale TFS Gerardo Iannone e dal Console Provinciale Nicola Spano i dati consolidati dell’attività di Testimonianza Formativa nella Scuola: al 12 marzo effettuati n. 57 incontri con 2.728 studenti di Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Avellino che in n. 1.772 valutazioni (65%) hanno espresso un gradimento di 4,00 (su scala da 1 a 5).

I lavori si concluderanno con l’invito a partecipare al Precetto Pasquale previsto per il 28 marzo a San Francesco a Folloni – Montella nell’anno Giubilare Francescano, con successiva visita al museo e pranzo sociale presso un agriturismo della zona.

Avellino, 18 marzo 2026 – Il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Avellino