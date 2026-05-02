Afragola. Banda del buco in azione all’ufficio postale, dipendente eroe mette in fuga i ladri. Immagini segnalate al deputato Borrelli e a Salvatore Iavarone di Europa Verde: “Bande di rapinatori sempre più organizzate e pericolose, snidare probabili connivenze”

Momenti di paura all’ufficio postale di via San Marco ad Afragola quando un gruppo di rapinatori è letteralmente sbucato dal pavimento dopo aver percorso un tunnel scavato nel sottosuolo. Stavolta i malviventi si sarebbero trovati, secondo le prime testimonianze, di fronte a un dipendente-eroe dell’ufficio che ha iniziato a tirargli contro pietre e oggetti mettendoli in fuga. Le immagini dell’accaduto, documentate da Nano Tv sono state segnalate al deputato Borrelli e al responsabile di Europa Verde dell’area Salvatore Iavarone. “Questo episodio segue di pochi giorni la rapina avvenuta in Piazza Medaglie d’Oro a Napoli, confermando un’escalation preoccupante di reati predatori in tutta provincia. È necessario alzare il livello di attenzione con controlli mirati, maggiore presenza delle forze dell’ordine e un rafforzamento dei sistemi di sicurezza nei luoghi più esposti. Non possiamo permettere che interi territori diventino terreno di conquista per bande organizzate che dimostrano una sempre maggiore sfrontatezza e organizzazione oltre a probabili reti di connivenze nella preparazione dei colpi che vanno snidate prima possibile”. Questo il commento di Borrelli e Iavarone.