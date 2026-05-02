“Femmine”, in scena a Roccarainola: teatro, musica e voce alle donne

Un racconto corale, intenso e contemporaneo, che mette al centro l’universo femminile nelle sue molteplici sfumature. È questo il cuore di “Femmine”, lo spettacolo teatrale in programma il prossimo 10 maggio 2026 alle ore 19.00 presso la Sala Teatro di Roccarainola, in via Vito Antonio Capolongo, nel Rione Fellino.

Scritto e interpretato da Francesca Grassi e Maria Daniela Pace, lo spettacolo si propone come un viaggio tra storie, emozioni e identità, dando voce a esperienze femminili diverse ma profondamente intrecciate tra loro. Un progetto artistico che unisce teatro e sensibilità sociale, con l’obiettivo di stimolare riflessione e partecipazione.

Ad arricchire la rappresentazione, la collaborazione di Fortuna Miele, che firma la regia, insieme al contributo musicale di Nello Esposito e al supporto tecnico di Pasquale Sabatino, responsabile di luci e suoni. Un lavoro di squadra che promette un’esperienza scenica coinvolgente e curata nei dettagli.

Non mancheranno inoltre interventi speciali delle “Femmine Peccerelle” – Beatrice Caccavale, Ginevra Allocca, Maria Francesca Orlo, Miriam Orlo, Valeria Furino e Yulianna Kozakevych – che contribuiranno a rendere ancora più dinamico e partecipato lo spettacolo.

“Femmine” si inserisce nel panorama delle iniziative culturali del territorio come un momento di condivisione e valorizzazione artistica, capace di unire linguaggi diversi per raccontare il presente attraverso lo sguardo delle donne.

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri 3451762464 e 3312932832.

Un appuntamento da non perdere per chi ama il teatro che emoziona, fa riflettere e lascia il segno.