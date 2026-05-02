NAPOLI, piazza Dante: rapina una turista. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne cittadino italiano per rapina aggravata.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in zona piazza Dante per la segnalazione di una rapina consumata all’interno di un locale.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha riferito loro che, mentre si dirigeva in compagnia di un’amica presso i servizi igienici del locale, il 33enne si è introdotto con la forza all’interno degli stessi e, sotto la minaccia di una pistola, successivamente rivelatasi essere una pistola giocattolo priva del tappo rosso, si è fatto consegnare il telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, a seguito di un’attività d’indagine lampo, hanno intercettato l’indagato in vico Gabella della Farina, traendolo in arresto.