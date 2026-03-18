Avellino, conferenza stampa della componente “Radici e Futuro” del Partito Democratico

AVELLINO — La componente “Radici e Futuro” del Partito Democratico ha annunciato l’organizzazione di una conferenza stampa in programma venerdì 20 marzo 2026 alle ore 10:30, presso la sede provinciale del PD in via Tagliamento.

L’iniziativa rappresenterà un momento di confronto pubblico durante il quale verranno illustrate le attività, le proposte e le prospettive politiche della componente, con l’obiettivo di contribuire al dibattito interno al partito e al percorso di partecipazione democratica.

La comunicazione è stata indirizzata alla presidente del Partito Democratico, avv. Carmen Pellino, e al segretario provinciale Marco Alaia, sottolineando la volontà di favorire un dialogo costruttivo e aperto all’interno della comunità politica.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative promosse dalle diverse componenti del Partito Democratico sul territorio, in vista delle future sfide politiche e amministrative.