Salerno in Flora, al Villaggio Coldiretti si costruisce l’agricoltura del futuro. Successo di pubblico: migliaia di visitatori al Parco Pinocchio

L’agricoltura del futuro pensata da Coldiretti. Questo il filo conduttore dei momenti di approfondimento sul lavoro agricolo organizzati nella fortunata edizione di “Salerno in Flora, il Villaggio Coldiretti” che in questi giorni ha attirato migliaia di visitatori al Parco Pinocchio.

Temi scottanti sui quali fare chiarezza, dopo aver passeggiato fra i coloratissimi sentieri profumati con le meraviglie proposte dai floricoltori della Campania, assaggiato le prelibatezze dello street food contadino a chilometro zero ed aver acquistato l’ortofrutta di qualità portata al centro della città dalle aziende del Mercato Campagna Amica di Coldiretti.

Un tutto esaurito di pubblico che si è registrato fin dal taglio del nastro alla presenza di numerose autorità cittadine e nazionali fra le quali il presidente facente funzioni della provincia Giovanni Guzzo, il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete e l’onorevole Piero De Luca.

Ma Salerno in Flora è stata anche la grande occasione per dare vita alla prima tavola rotonda dopo il varo della legge sui reati dell’agroalimentare. Un momento di riflessione fortemente voluto dal direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda che ha introdotto i lavori. Fondamentale l’apporto, fra gli altri, dell’onorevole Marco Cerreto che ha seguito in Parlamento tutto l’iter di un decreto che ha preso forma per diventare la legge che dovrebbe mettere al riparo agricoltori e allevatori dalle mille insidie della concorrenza sleale e della frode in commercio ed al tempo stesso tutelare il consumatore finale. A fare chiarezza sui controlli ci ha pensato Salvatore Schiavone direttore dell’ICQRF Italia Meridionale, un’agenzia incaricata della tutela della qualità e della repressione delle frodi nei prodotti agroalimentari

Un incontro seguito a quello sul “Il Valore dell’Autenticità: Strumenti giuridici contro l’Italian Sounding” con la partecipazione di Sara Paraluppi Capo area organizzazione e servizi Coldiretti, della nutrizionista Francesca Marino, del tenente colonnello Linda Malzone dei Carabinieri forestali e di Corrado Pisani della Capitaneria di Porto.

Salerno in Flora è anche divertimento. Nel programma ideato dal direttore di Coldiretti Salerno Vincenzo Tropiano sono stati particolarmente privilegiati i più piccini. Tanti laboratori nella zona dell’agriasilo, dalla filatura della mozzarella di bufala, alla conoscenza con il mondo delle piante aromatiche e delle api. Grande successo anche per la fattoria didattica con tanti piccoli amici del mondo animale.

La seconda giornata ha visto la presenza dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Morano di Caivano, diventa così concreto il percorso cominciato con la visita al plesso scolastico reso celebre dal grande impegno della preside Eugenia Carfora. I giovani hanno assistito al talk di approfondimento sulla digitalizzazione in agricoltura ai tempi dell’intelligenza artificiale, argomento in linea con il loro corso di studi. Ad aprire l’incontro il Capo Servizio Innovazione Coldiretti Roberto Mazzei. Il tema del lavoro è stato anche oggetto dell’intervento di Angelica Saggese, assessore al lavoro della Regione Campania. Particolarmente apprezzato anche l’intervento dell’assessore alle attività produttive Fulvio Bonavitacola. Comune denominatore la necessità di rendere le aree interne sempre più vicine, in termini di servizi, al resto della Regione.

La parte serale di Salerno in Flora il Villaggio Contadino è dedicata ad uno dei personaggi del momento DJ Aniceto. Reduce dai successo nello show tv di Chiambretti e diventato celebre per la sua presenza sui social, si è intrattenuto con il gruppo dei Giovani Impresa Coldiretti Salerno con il suo podcast Radici & Ritmi per poi concludere la serata con un Dj set dal vivo.

Ricco anche il programma dell’ultima giornata. In mattinata alla presenza dell’assessore all’agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca e dell’assessore regionale all’ambiente Claudia Pecoraro si approfondirà il tema del florovivaismo con il presidente della consulta regionale Coldiretti Raffaele Mignano. Come di consueto, le conclusioni sono affidate al presidente regionale Coldiretti Ettore Bellelli.