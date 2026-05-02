Baiano, due conferenze pubbliche per il workshop “Introduzione all’Autoconoscenza”

Due appuntamenti dedicati alla crescita personale e alla consapevolezza interiore si terranno nei giorni 9 e 16 maggio 2026 presso la Sala Consiliare del Comune di Baiano. L’iniziativa, promossa dal CEA – Centro Studi dell’Autoconoscenza, rappresenta un’occasione aperta al pubblico per avvicinarsi ai temi della psicologia e dello sviluppo personale.

Le conferenze avranno l’obiettivo di presentare il workshop teorico-pratico dal titolo “Introduzione all’Autoconoscenza”, un percorso che mira a fornire strumenti utili per comprendere meglio sé stessi, le proprie emozioni e i propri comportamenti quotidiani.

Nel corso degli incontri saranno affrontati diversi argomenti, tra cui l’origine dell’autoconoscenza, i tipi di personalità, le basi psicologiche dell’essere umano e i principi dell’intelligenza emotiva. Spazio anche a tematiche più ampie legate agli stati d’animo, alla serenità e ai meccanismi che regolano le relazioni e le dinamiche interiori.

Non mancheranno approfondimenti su concetti come evoluzione personale, ricorrenza dei comportamenti, fino a pratiche concrete di rilassamento, pensate per migliorare il benessere psicofisico nella vita quotidiana.

Gli incontri, in programma alle ore 16.30, si configurano come momenti di divulgazione e confronto, rivolti a cittadini di ogni età interessati a intraprendere un percorso di conoscenza interiore.

Per informazioni e partecipazione è possibile contattare gli organizzatori attraverso i recapiti indicati nella locandina.

Un’opportunità per fermarsi, riflettere e acquisire strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della vita quotidiana.