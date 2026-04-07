Chi è il calciatore più alto del mondo? Guida ai giganti del pallone

Chi è appassionato di calcio può porsi molte domande. Una di queste è: “Chi è il calciatore più alto del mondo?”, perché questi giganti dello sport, con la loro statura elevata, possono cambiare le dinamiche della partita e renderla più avvincente.

Sembra che oggi il primato sia detenuto dal portiere belga Kristof Van Houten. Il calciatore, infatti, è alto ben 208 cm, un record degno di nota! Ecco quali sono gli altri giocatori famosi per questo aspetto e qualche consiglio per i giovani calciatori di alta statura.

I giocatori di calcio più alti al mondo

Il dibattito su quale sia il calciatore più alto del mondo è stato a lungo fonte di interesse per gli appassionati di questo sport. Il record dei giocatori più recenti è detenuto da Kristof Van Hout, portiere belga, che si è ritirato nel 2022.

Ecco quali sono i profili più interessanti tra i vecchi e i nuovi giocatori. Queste altezze hanno reso famosi:

Kristof Van Hout, alto 208 cm;

Jacob Samnik, alto 207 cm;

Paul Millar, alto 207 cm;

Tony Brogaard e Issak Touré, alti 206 cm.

Si tratta di atleti che non sono sempre al centro dell’attenzione per le loro prestazioni calcistiche. Tuttavia, questa caratteristica, ne fa casi unici per quanto concerne il mondo del calcio.

I portieri più alti nel calcio

Quando parliamo di un ruolo come quello del portiere, sappiamo che qui l’altezza ha una particolare importanza. Ci sono infatti molti calciatori che ricoprono o hanno ricoperto questo ruolo a mostrare un record in questo campo.

I portieri hanno un ruolo fondamentale sul terreno di gioco. Ecco quali sono quelli più alti al mondo:

Kristof Van Hout – 208 cm;

Jacob Samnik – 207 cm;

Tony Brogard – 206 cm;

Denys Tvardovskij – 206 cm.

Van Hout resta il portiere più alto del mondo ad aver mai giocato. Jacob Samnik, statunitense che disputa nel FSV Fernwald, è invece quello attivo più alto del momento.

Il calciatore più alto attivo oggi

Essere alti nel calcio non è un prerequisito, ma si tratta di un elemento spesso utile in alcuni ruoli. Dopo il ritiro di Van Hout, il titolo di calciatore più alto in attività passa a qualcun altro.

Jacob Samnik, con i suoi 207 cm, è il calciatore più alto del momento. Pur non comparendo spesso nelle discussioni relative alle prestazioni in campo, in quanto non disputa in un top campionato europeo, è comunque citato per la sua altezza impressionante, che ne facilita la copertura della porta.

Da un punto di vista fisico, Issak Touré, difensore francese che milita attualmente nell’FC Lorient, è tra i più imponenti, con 206 cm di altezza e un forte gioco aereo. La sua imponenza ne fa uno dei calciatori più gettonati dalle squadre che cercano figure dominati.

I difensori più alti nel calcio internazionale

L’altezza nella figura del difensore è molto importante nel contesto calcistico, in quanto influenza varie mosse in campo. Gli avversari devono rivedere le loro tattiche sulle traiettorie e sulle marcature, quando si trovano davanti giocatori dai 2 m in su.

Tra quelli più alti attualmente attivi ci sono Issak Touré, con i suoi 206 cm, e Milan Ziric, difensore austriaco, alto 205 cm. Entrambi incarnano il perfetto elemento centrale in campo, in grado di dominare lo spazio aereo, neutralizzando l’avversario.

Conoscere aspetti simili sui calciatori che fanno parte di alcune squadre è importante quando si vuole scommettere su siti affidabili come https://leon141.bet/. Qui sono disponibili anche dei bonus, per iniziare la propria avventura senza correre rischi.

I portieri più alti nella storia del calcio mondiale

La palma del portiere più alto è stata di alcuni calciatori nel corso della storia di questo sport. Il record assoluto va a Simon Bloch Jørgensen, alto ben 210 cm, di nazionalità danese, che è stato uno dei giocatori più alti che abbiano mai disputato.

Il record moderno è di Kristof Van Hout, con i suoi 208 cm, seguito da Jacob Samnik, con 207 cm. Subito dopo c’è il veterano croato Vanja Iveša, alto 205 cm, da sempre considerato uno dei giganti del calcio europeo.

Da menzionare anche Costel Pantilimon, alto 203 cm, che si è distinto per le sue performance in Premier League, e Zeljko Kalac, alto 202 cm, che ha disputato nel Milan e che, proprio per la sua altezza, veniva soprannominato “Il Ragno”.

Come l’altezza influisce sulle prestazioni calcistiche

Anche se l’altezza può sembrare sempre un vantaggio, in realtà è un aspetto che deve essere gestito al meglio perché non diventi, invece, un intralcio sul campo. Per fare un esempio, gli attaccanti alti 2 metri sono molto forti nel gioco aereo ma meno rapidi quando devono cambiare direzione in campo.

Come indicato nell’articolo di Springer, leve più lunghe hanno bisogno infatti di maggiore coordinazione. In sostanza, l’altezza incide su:

Copertura dello spazio; Velocità; Stress delle articolazioni; Mobilità; Equilibrio.

Il calcio moderno richiede che un calciatore sia in grado di mettere insieme tecnica e fisicità. Ecco perché di seguito ci sono anche alcuni consigli per chi vuole intraprendere questa carriera ma ha una certa altezza.

Consigli per giovani calciatori di alta statura

L’altezza è mezza bellezza, come dice il proverbio? Può essere, ma in campo può essere un problema se non gestita bene. Ecco qualche consiglio per giovani calciatori che vogliono capire come farne un punto di forza.

Prima di tutto è importante allenare la coordinazione, l’aspetto più importante nella gestione delle leve lunghe. Ci si deve concentrare inoltre sul rafforzamento del core, che offre maggiore stabilità in campo, e sul potenziamento della mobilità delle articolazioni.

Infine, è opportuno perseguire una tecnica solida e soprattutto allenarsi nel gioco aereo, che è il vero punto di forza dei calciatori alti. In questo modo si avranno maggiori possibilità di diventare un fuoriclasse in campo.