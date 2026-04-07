Avellino, alla Prefettura convegno sulla riforma della responsabilità amministrativa

Venerdì 10 aprile 2026, a partire dalle ore 15:00, si terrà, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, il Convegno organizzato dalla SAASA – Società degli Avvocati Amministrativisti delle Province di Salerno e di Avellino dal titolo “La riforma della Responsabilità amministrativa: novità e criticità della nuova L. n. 1/2026”.

L’evento – che vedrà tra i relatori autorevoli esponenti dell’Accademia e della Magistratura contabile – si pone l’obiettivo di favorire ed incentivare il dibattito giuridico-amministrativo su un tema di estrema attualità e di diretto interesse per giuristi, funzionari, dirigenti ed amministratori, avendo la cd. Legge Foti – in linea con le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale con la celebre sentenza n. 132/2024 – apportato modifiche estremamente significative all’impianto normativo originario contenuto nella L. n. 20/1994.