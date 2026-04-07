Mugnano del Cardinale, Piano di Zona al buio: “Costretti a usare torce per entrare in casa”

Mugnano del Cardinale – Torna la protesta dei residenti del Piano di Zona, ancora alle prese con la totale assenza di pubblica illuminazione. Una situazione che, secondo quanto denunciato dai cittadini, si protrae da tempo senza soluzioni concrete.

«Per l’ennesima volta mi ritrovo a scrivere – si legge nella segnalazione – perché le strade restano completamente al buio. Siamo nel 2026 e siamo costretti a parcheggiare le auto e utilizzare torce per poter rientrare nelle nostre abitazioni».

Il disagio non riguarda soltanto la vivibilità quotidiana, ma soprattutto la sicurezza. I residenti sottolineano infatti una evidente contraddizione con le recenti iniziative istituzionali: il Comune ha infatti siglato un piano sicurezza con la Prefettura di Avellino, annunciando un potenziamento della videosorveglianza sul territorio.

«Si parla di sicurezza – prosegue la denuncia – ma qui oggi non c’è. Senza illuminazione, anche la videosorveglianza rischia di essere inefficace».

I cittadini chiedono quindi un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale, rivendicando attenzione e pari dignità: «Non siamo cittadini di serie B. Chiediamo rispetto e risposte concrete».

Una situazione che riaccende i riflettori su un’area residenziale che, nonostante le promesse, continua a vivere nell’ombra, in attesa di interventi risolutivi.