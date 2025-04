STORICO CIMITILE! TRIONFO E GLORIA: LA COPPA CAMPANIA È GRANATA!

Il Cimitile si aggiudica la Coppa Campania di Promozione con una vittoria per 2-0 sulla Polisportiva Puglianello. I granata costruiscono il loro successo grazie a una prestazione solida e concreta, sbloccando il risultato con un gran tiro da fuori area di Gaetano nel primo tempo e chiudendo i conti con il sigillo di Tansella nella ripresa. La squadra di Manna gestisce con maturità il vantaggio e porta a casa il trofeo.

Sul terreno di gioco dello stadio comunale “Augusto Bisceglia” di Aversa, la gara inizia con un equilibrio sostanziale: le due squadre si studiano senza concedere spazi, rendendo la prima parte del match priva di grandi emozioni. Al 26’, però, il Cimitile trova la giocata vincente: Gaetano, con un destro preciso dai 25 metri, fulmina Cipriani e porta avanti i suoi. Il Puglianello prova a reagire immediatamente e sfiora il pareggio con Iannotta, ma la difesa granata regge bene l’urto.

Nella ripresa, l’episodio chiave arriva al 55’, quando Chianese si fa espellere lasciando il Puglianello in inferiorità numerica. Il Cimitile ne approfitta subito: un minuto dopo, una respinta corta della difesa beneventana diventa un assist per Tansella, che con freddezza insacca il raddoppio. La squadra di Facchino tenta il tutto per tutto per riaprire la partita, andando vicina al gol alla mezz’ora, ma la retroguardia granata salva sulla linea. Nel finale, il Cimitile amministra senza affanni e al triplice fischio può festeggiare la conquista della Coppa Campania.

Polisportiva Puglianello – Cimitile 0-2

Stadio: Comunale “Augusto Bisceglia”, Aversa

Polisportiva Puglianello: Cipriani, Gioventù, Iannotta, Lepore, De Vivo (32’st Di Mezza), Colella (17’st Zullo), Mazzariello (32’st Sernia), Alcantara (38’pt Di Santo), Dragone (25’st Baldini), Chianese, De Lucia. A disp.: Isernia, Veccio, Garofalo, Zullo, Di Mezza, Marzano, Baldini, Carandente, Di Santo. All.: Nicola Facchino.

Cimitile: Fernandez, Sena, Durantino, Pastore, Aprea, Acampora, Reita, Gaetano, Tansella (32’st Davino), Trawally, Raiola. A disp.: Maisto, Schiavone, Corcione, Matrisciano, Tesoro, Liccardo, D’Avino, Di Palma, Ricchiuti. All.: Fabrizio Manna.

Marcatori: 26′ Gaetano (C), 57′ Tansella (C)

Ammoniti: Alcantara (P), Reita (C), Lepore (P), Baldini (P)

Espulso: Chianese (P)

Recupero: 0’pt, 5’st

Arbitro: Marco Castello (Ercolano)

Assistenti: Roberto Infante (Castellammare di Stabia), Michele Criscuolo (Torre Annunziata)

IV Uomo: Giorgio Guarino (Avellino)