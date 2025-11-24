Sperone, plebiscito per Enzo Alaia: è lui il più votato del paese

A Sperone il voto parla chiaro: Enzo Alaia conquista il primo posto con un risultato netto e inequivocabile. Con 331 preferenze, il candidato risulta il più votato del comune, confermandosi punto di riferimento politico per una larga parte dell’elettorato locale.
Il podio dei più votati
Alle sue spalle si colloca Maurizio Petracca, che ottiene 320 voti, appena undici in meno rispetto ad Alaia. Un distacco contenuto, che testimonia comunque una competizione intensa tra i due principali protagonisti della tornata elettorale.
Segue poi Livio Petitto, che raccoglie 75 voti, segnando un risultato più modesto rispetto ai primi due candidati.
Al quarto posto compare Iannace, candidato sostenuto dalla lista di Clemente Mastella, che totalizza 50 voti.
Un elemento significativo emerge dall’analisi del voto: l’amministrazione comunale di Sperone sosteniva apertamente Petracca, candidato del Partito Democratico.
Nonostante ciò, Alaia è riuscito comunque ad attestarsi come il più votato, superando il candidato ufficialmente appoggiato dal governo cittadino.
Questo risultato suggerisce un radicamento personale molto forte di Alaia sul territorio, capace di andare oltre le indicazioni politiche e le dinamiche amministrative.
Il margine ristretto tra Alaia e Petracca indica un elettorato spaccato quasi a metà, diviso tra:
- il peso della struttura politica e amministrativa
- il consenso personale conquistato dal candidato più votato
Petitto e Iannace si ritagliano invece spazi meno rilevanti, rappresentando però segmenti dell’elettorato che restano presenti e riconoscibili nella mappa politica locale.
Il voto di Sperone offre una fotografia chiara: Enzo Alaia domina, Petracca tiene, mentre gli altri candidati si muovono su numeri più contenuti.