Allerta meteo, scuole chiuse in tutto il mandamento baianese ad eccezione di Baiano e Sperone: ordinanze firmate da tutti gli altri sindaci

Il maltempo torna a colpire e nel mandamento baianese scatta la chiusura totale delle scuole. A seguito dell’allerta meteo diramata nelle ultime ore, tutti i sindaci del territorio, ad eccezione di Baiano e Sperone, hanno emanato ordinanze di sospensione delle attività didattiche per garantire la massima sicurezza a studenti, personale scolastico e famiglie.

Le amministrazioni comunali, in linea con le indicazioni della Protezione Civile, hanno preferito agire in maniera coordinata e tempestiva, evitando rischi legati alle intense precipitazioni e alle possibili criticità idrogeologiche previste.

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno dunque chiuse per l’intera giornata, in attesa dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche. I Comuni raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Il mandamento baianese si conferma quasi compatto nelle decisioni di tutela del territorio e della popolazione, in un momento in cui l’ondata di maltempo richiede attenzione e responsabilità.