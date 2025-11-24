Petracca trascina l’Irpinia: il PD supera ogni aspettativa e lui l’uomo da 20mila voti

Maurizio Petracca, esponente del Partito Democratico in provincia di Avellino, si conferma figura di riferimento nel panorama politico locale. Nelle elezioni più recenti risulta candidato più votato nel territorio irpino appartenente al centrosinistra. Ad esempio, nelle elezioni regionali del 2020 ha raccolto circa 14.885 preferenze, risultando il primo tra i candidati del PD nella circoscrizione di Avellino.

L’Irpinia è una provincia che presenta sfide specifiche: aree interne, spopolamento, infrastrutture da potenziare. Petracca ha più volte dichiarato di voler mettere al centro della sua azione queste priorità, sottolineando che «l’Irpinia prima di tutto».

In un quadro elettorale competitivo, ottenere un numero elevato di preferenze a livello locale diventa segnale non solo della popolarità individuale, ma anche della forza organizzativa del partito nel territorio.

Se dovesse venire confermato che Petracca abbia superato o si stia avvicinando alla soglia di 20.000 voti nella provincia di Avellino, l’effetto sarebbe doppio:

Per lui : consolidamento della leadership locale, potenzialmente maggiore peso interno al PD e nella coalizione.

Per il PD/centrosinistra: un segnale di forza nell’Irpinia, contrastando la frammentazione elettorale e rafforzando la tenuta del partito nella provincia.

Maurizio Petracca si presenta come il candidato di riferimento del centrosinistra in Provincia di Avellino, con un risultato – ancora in aggiornamento – che lo vede vicino alla soglia dei 20 000 voti e pronto a superarli ampiamente. Questo rende il suo ruolo strategico non solo per la sua carriera personale, ma anche per la forza politica del PD nella provincia. Per l’Irpinia, rappresenta una possibilità concreta di centralità nella politica regionale, a patto che l’impegno elettorale si traduca in incisività amministrativa e progettuale.