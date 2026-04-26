SOS 4 ZAMPE. Mugnano, salvata gattina rossa sul tetto: si cercano i proprietari

MUGNANO DEL CARDINALE – Una gattina rossa è stata messa in salvo dopo essere rimasta bloccata sul tetto di un’abitazione in via Mancini, nel centro storico.
L’animale, recuperato in sicurezza, presenta due collari, uno dei quali era dotato di GPS, probabilmente staccatosi durante l’accaduto. Un dettaglio che lascia pensare possa avere una famiglia.
Attualmente la gattina si trova in stallo presso una famiglia della stessa via Mancini, in attesa di rintracciare i proprietari.
Chiunque riconoscesse l’animale o avesse informazioni utili può contattare il numero: 338 1909454
Un appello alla comunità per aiutare la piccola a tornare a casa.