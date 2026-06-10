Giornate europee dell’archeologia 2026: le iniziative della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino

Il 12, 13 e 14 giugno 2026 tornano le Giornate Europee dell’Archeologia (GEA), iniziativa coordinata dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva (INRAP – lnstitut national de recherches archéologiques préventives) sotto l’egida del Ministero della Cultura transalpino e con il patrocinio del Consiglio d’Europa.

Nei luoghi della cultura italiani sono previste attività volte a promuovere il patrimonio archeologico e far conoscere il lavoro dell’archeologo: visite guidate, laboratori, escursioni e altri eventi organizzati con il consueto spirito che anima le GEA, caratterizzate dalla volontà di mantenere vivo il dialogo con il pubblico, le università, gli enti locali, le associazioni e tutti gli attori del territorio.

Anche quest’anno la Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino aderisce all’iniziativa, proponendo una serie di aperture straordinarie ed eventi di promozione del patrimonio archeologico, realizzati anche in collaborazione con associazioni presenti sul territorio.

Questa edizione delle GEA offrirà anche l’occasione per ascoltare, direttamente sul campo, il racconto di chi quotidianamente si adopera per la tutela: funzionari, tecnici, restauratori e operatori che, attraverso competenze diverse, rendono possibile la conservazione, la cura e la trasmissione del patrimonio culturale. Narrare queste esperienze significa restituire visibilità al Iavoro spesso silenzioso della tutela e far comprendere che dietro ogni sito, ogni scavo e ogni intervento vi sono scelte, responsabilità e professionalità al servizio della comunità.

Ecco il programma completo degli eventi :

· Salerno – 14 giugno 2026

Complesso monumentale di San Pietro a Corte (Ipogeo e Cappella di Sant’Anna)

h. 10.00-14.00: Apertura del sito e accoglienza a cura dei dipendenti MiC

h. 11.00-12.30: Nati per Leggere…a San Pietro a Corte

Letture “a bassa voce” a cura delle volontarie e dei volontari di Nati per Leggere Campania rivolte alle famiglie con bambini e bambine nella fascia d’età compresa tra 0 e 6 anni, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

· Nocera Superiore (SA) – 13 e 14 giugno 2026

Teatro ellenistico-romano e Domus del Decumano

h. 10.00-14-00: Apertura e accoglienza a cura dei dipendenti MiC e dei volontari del Gruppo Archeologico Nuceria

Parco Archeologico Urbano “Fratelli Fresa”

h. 09.00-13.00: Accoglienza a cura dei volontari del Gruppo Archeologico Nuceria

· Avella (AV) – 14 giugno 2026

Museo MIA – Museo immersivo archeologico

h. 09.00–13.00: apertura e accoglienza a cura dei dipendenti MiC

· Avellino – 13 e 14 giugno 2026

Complesso monumentale del Carcere Borbonico

h. 9.00-13.00: apertura e accoglienza a cura dei dipendenti MiC

Evento “Oltre lo Sguardo”

L’evento “Oltre lo sguardo” invita a scoprire il patrimonio archeologico attraverso una vera e propria esperienza sensoriale pensata specificamente per i non vedenti e aperta a chiunque voglia imparare a “vedere” con gli altri sensi. I partecipanti saranno guidati in un percorso in cui il tatto si farà racconto, supportato da narrazioni che consentiranno di trasformare frammenti del passato in racconti vivi. Un appuntamento in cui l’archeologia abbatte le barriere della percezione e si fa accessibile e universale. Perché si può comprendere la storia anche andando oltre lo sguardo.