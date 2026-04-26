Salernitano , malore in montagna: 53enne perde la vita, intervento del Soccorso Alpino

Tragedia nella tarda mattinata di ieri, sabato 25 aprile, nel territorio montano del comune di Teggiano, in provincia di Salerno.
L’allarme è scattato per un uomo di 53 anni, originario della zona, colpito da un improvviso malore mentre si trovava in un’area impervia. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta l’equipe sanitaria dell’elisoccorso del 118 di Salerno, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
A seguito della tragedia, la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), impegnato nelle operazioni di recupero della salma in una zona particolarmente difficile da raggiungere.
Presenti anche i carabinieri della stazione di Sassano e un equipaggio del servizio di emergenza territoriale.
Un episodio che riporta l’attenzione sui rischi legati alle escursioni in montagna, soprattutto in condizioni di salute precarie o in aree difficilmente accessibili.