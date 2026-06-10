FESTONE GROTTAMINARDA 2026: DOMENICA 14 GIUGNO LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA 135ª EDIZIONE

Sarà presentato ufficialmente domenica 14 giugno, alle ore 19:30, presso i Giardini Pensili del Castello d’Aquino, il programma del Festone 2026, giunto alla sua 135ª edizione.

L’incontro vuole essere una conferenza stampa, ma anche un momento di condivisione con la cittadinanza di quelli che saranno gli appuntamenti, le iniziative religiose, musicali, culturali e popolari che caratterizzeranno l’edizione 2026 della storica manifestazione, tra gli eventi più identitari e significativi per la comunità di Grottaminarda.

Dopo i saluti istituzionali del Parroco, Don Rosario Paoletti, e del Sindaco, Marcantonio Spera, seguiranno gli interventi di Marilisa Grillo, Consigliera delegata agli Eventi, e di Francesco De Luca, membro del Comitato Festone, che illustreranno nel dettaglio il programma e le principali novità previste per la prossima edizione.

Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Maraio, Assessore regionale al Turismo e alla Promozione del Territorio, mentre la serata sarà moderata dal giornalista Antonio Cataruozzolo.

«Quest’anno – afferma la Delegata alla Cultura e agli Eventi Marilisa Grillo – l’Amministrazione Comunale ha fatto una scelta mirata e di cuore: stare ancor più concretamente vicina alle nostre associazioni e ai comitati locali, stanziando un contributo economico importante e potenziato per dare un sostegno tangibile a chi, con passione, tiene vive le nostre tradizioni. Inoltre, per questa nuova, importante, edizione del Festone ci sarà una grande sorpresa: la serata di sabato 22 agosto sarà interamente a cura e firmata dall’Amministrazione Comunale! Per scoprire di cosa si tratta, vi invitiamo a partecipare alla conferenza stampa».

Nel corso dell’evento sarà anche presentata ufficialmente la t-shirt del Festone 2026, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico di Grottaminarda dell’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”, testimonianza concreta del coinvolgimento delle giovani generazioni nella valorizzazione delle tradizioni locali.

Al termine della conferenza stampa è prevista una degustazione di prodotti tipici del territorio, occasione per promuovere le eccellenze enogastronomiche locali e favorire un momento di convivialità tra istituzioni, organizzatori e cittadini.