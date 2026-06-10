San Marciano, segno di unità tra Taurasi e Frigento: celebrazione con l’Arcivescovo Cascio

Un momento di fede, condivisione e identità comune unirà le comunità di Taurasi e Frigento nel nome di San Marciano Vescovo, patrono che da secoli rappresenta un legame spirituale tra i due centri irpini.

Mercoledì 10 giugno alle ore 19, presso la Chiesa Madre di Taurasi, si terrà una solenne celebrazione in preparazione alla festa di San Marciano, promossa dalla Parrocchia San Marciano Vescovo della Diocesi di Avellino.

L’iniziativa, dal significativo titolo “San Marciano, segno di unità tra Taurasi e Frigento”, intende sottolineare il valore della devozione condivisa e il patrimonio religioso e culturale che accomuna le due comunità, unite sotto la protezione del santo patrono.

La celebrazione sarà presieduta da S.E. Rev.ma Monsignor Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, e vedrà la partecipazione dei sindaci di Taurasi e Frigento, dei parroci e delle autorità civili e religiose del territorio.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di incontro tra istituzioni e comunità locali, nel segno della fede e della valorizzazione delle radici storiche che accomunano i due paesi. Attraverso la figura di San Marciano, infatti, si rinnova un messaggio di unità, collaborazione e appartenenza che continua a rafforzare il legame tra le popolazioni dell’Irpinia.

La serata si inserisce nel percorso di preparazione alla solennità dedicata al santo e sarà un momento di preghiera ma anche di riflessione sul valore della comunità e della tradizione religiosa come elemento di coesione sociale.