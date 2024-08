È da 8 giorni (da mercoledì 24 luglio) che il gatto, visibile in foto, è scomparso dall’abitazione del suo proprietario in via Vittorio Emanuele II civico 133, nella zona Eurospin/Gelateria Gigione, a Mugnano del Cardinale (AV). Il gatto ha circa 5 anni e tende a essere diffidente.