SAN VITALIANO. Arresto per Spaccio: Sequestrati droga e denaro contante in un Garage-Residenza

Nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri di Afragola volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, già noto alle autorità. Durante una perquisizione effettuata presso una pertinenza dell’abitazione, ovvero un garage adibito a residenza temporanea situato a San Vitaliano, sono stati rinvenuti significativi quantitativi di droghe e denaro contante.

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato quasi 200 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina. Oltre alle droghe, sono stati scoperti 1090 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, sia piccolo che grande.

Oltre alle sostanze stupefacenti e al denaro, sono stati rinvenuti numerosi strumenti utilizzati per il confezionamento della droga, tra cui:

– Materiale per il confezionamento delle dosi;

– Due bilancini di precisione, entrambi intrisi di hashish;

– Un tagliere con tracce di hashish;

– Un phon termico, utilizzato per sigillare le dosi.

L’uomo si era trasferito temporaneamente nel garage, trasformato in abitazione. Dopo il ritrovamento e la convalida dell’arresto, l’uomo è stato trasferito in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il traffico di droga nella regione, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare attività illecite e proteggere la comunità dai pericoli associati alla diffusione di sostanze stupefacenti.