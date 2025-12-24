SOS 4 ZAMPE. Avella, Golden Retriever smarrito sotto la pioggia: scatta l’allarme in via Virgilio

Il cane ha collare e targhetta ma è spaventato e non si lascia avvicinare

Avella – Un Golden Retriever smarrito è stato avvistato nelle ultime ore mentre camminava sotto la pioggia in via Virgilio, ad Avella, destando preoccupazione tra residenti e passanti.

Il cane, apparentemente in buone condizioni fisiche ma visibilmente spaventato e disorientato, indossa collare con targhetta, segno evidente che appartiene a una famiglia e che con ogni probabilità si è allontanato accidentalmente da casa.

Nonostante i tentativi di avvicinamento, l’animale non si lascia prendere, continuando a vagare lungo la strada e rendendo difficile ogni intervento diretto. Proprio per questo si invita la cittadinanza alla massima prudenza: non inseguirlo, per evitare che possa spaventarsi ulteriormente e allontanarsi in zone più pericolose.

La segnalazione è stata già condivisa sui social e nelle chat di quartiere, mentre si invita chiunque riconosca il cane o abbia informazioni utili a contattare Polizia Municipale o associazioni animaliste locali.

Ogni segnalazione può essere decisiva per consentire al Golden Retriever di tornare al più presto nella sua famiglia.