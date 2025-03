Incidente ad Avella: collisione tra un Mercedes e una Fiat Punto

Avella, 12 marzo – Alle 12.45 di oggi, mercoledì 12 marzo, un incidente stradale ha coinvolto due veicoli in un incrocio situato in via Garibaldi ad Avella. La dinamica dell’accaduto ha visto il coinvolgimento di un Mercedes e di una Fiat Punto, che si sono scontrati violentemente.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Avella, occupandosi dei rilievi necessari per ricostruire la dinamica dei fatti. Contestualmente, un’ambulanza della Misericordia ha raggiunto il posto dell’incidente per prestare immediati soccorsi ai feriti.

Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per fare chiarezza sulla dinamica, nel frattempo, il traffico nella zona è stato temporaneamente interrotto per consentire il lavoro delle squadre di soccorso e di rilievo.