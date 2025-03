19 Marzo a Piazza del Gesù: l’omaggio all’artista Pino Daniele

Dieci anni dopo la scomparsa di Pino Daniele, la sua città in onore del suo compleanno che avrebbe festeggiato proprio il 19 marzo, ha organizzato un tributo musicale a Piazza del Gesù.

L’evento, intitolato “Je sto vicino a te”, sarà un mega show che vedrà salire sul palco numerosi artisti tra cui Baccini, Serena Autieri, Morgan, Michele Zarrillo, Negrita, Ivan Granatino, Mario Biondi, Gigi Finizio e molti altri ancora.

L’obiettivo del progetto patrocinato dal Comune di Napoli e in collaborazione con la Società Campana Beni culturali, ha il chiaro e dichiarato intento di celebrare l’artista e il legame con la sua città, come ben si evince dallo slogan “Puorteme a casa mia”.

Fondamentale è il contributo di Nello Daniele, fratello di Pino, che da tempo aveva in mente questo tributo per i 70 anni del suo caro e dei conseguenti 10 dalla sua morte.

L’accesso al concerto sarà gratuito, ma per chi non può accorrere a vederlo sarà possibile guardarlo in seconda serata su Rai 2 il 20 aprile.

Vincenzo De Luca: “Avremo la presenza a Napoli di cantanti, di musicisti, di attori, tutti quanti hanno avuto modo di conoscere Pino Daniele e di apprezzarne l’umanità oltre che la grande qualità artistica”.

Sarah Massari