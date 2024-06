Giuramento del 143° Corso Allievi Carabinieri a Campobasso: presente numerosa rappresentanza Irpina. Al Comando di un plotone la giovane maresciallo Fasulo. VIDEO

Oggi, alla scuola allievi carabinieri di Campobasso, ha avuto luogo la cerimonia di giuramento del 143° corso allievi carabinieri. Tra i numerosi neo carabinieri che hanno prestato fedeltà alla patria, si è distinta una significativa rappresentanza irpina.

Di particolare rilievo è stato il ruolo del maresciallo Maria Luisa Fasulo, originaria di Avella, che ha guidato un plotone durante la cerimonia. La giovane maresciallo, con un curriculum impressionante, ha prestato servizio in città come Palermo, Reggio Calabria e Napoli, ricoprendo incarichi investigativi di grande responsabilità. Arrivata in Molise, ha prima assunto il ruolo di vicecomandante, poi di comandante di stazione, e da qualche mese è comandante di squadra alla scuola allievi di Campobasso.

La presenza di Maria Luisa Fasulo al comando di un plotone ha rappresentato un momento di orgoglio per la comunità irpina, mettendo in luce il valore e la dedizione dei suoi membri all’interno dell’Arma dei Carabinieri.

Nel video allegato è possibile vedere il comando del plotone guidato dal maresciallo Fasulo, che ha dimostrato ancora una volta la sua competenza e il suo spirito di servizio. La cerimonia è stata un evento significativo, non solo per i neocarabinieri che hanno giurato, ma anche per le loro famiglie e per l’intera comunità, che ha assistito con emozione a questo importante passaggio nella vita dei giovani carabinieri.

La dedizione e l’impegno di figure come Maria Luisa Fasulo sono fondamentali per la formazione delle nuove generazioni di carabinieri, garantendo che i valori di fedeltà, coraggio e onore continuino a essere il pilastro dell’Arma. Auguriamo a tutti i neocarabinieri del 143° corso un brillante futuro al servizio del nostro Paese.