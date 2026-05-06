BAIANO. Verso il premio Anfiteatro … L’associazione avellana i Rami dl Melo tra le eccellenze del Premio

Oggi 6 Maggio 2026 alle ore 19,00 nel Parco Pubblico San Pietro ad Avella gestito dall’associazione sarà inaugurato il monumento dedicato all’Immacolata Concezione

di Saverio Bellofatto

I Rami del Melo, l’associazione avellana guidata da Peppe Sorice, si conferma come una delle realtà più impegnate per la promozione turistica la valorizzazione di Avella e del territorio della Valle del Clanio. Biglietto di presentazione dell’associazione è sicuramente la Sagra della Nocciola e della Castagna, una kermesse che ha segnato il traguardo delle 12 edizioni e che si tiene ad Avella nel mese di ottobre. Per l’occasione, nella sei giorni della kermesse, migliaia di visitatori sono accolti nella Città d’Arte, provenienti dalla Campania e da altre regioni tra stands enogastronomici e dei prodotti tipici locali che abbracciano totalmente il centro storico della cittadina, tra spettacoli musicali e mostre artistiche e dell’artigianato. La mission è quella di far conoscere le bellezze archeologiche, naturalistiche e paesaggistiche dell’antica Abella.

L’impegno de I Rami del Melo però, va anche oltre la Sagra, da circa un anno l’associazione gestisce il Parco San Pietro, lo spazio antistante all’Anfiteatro Romano di Avella, location diventata bella e accogliente grazie al lavoro dei soci del sodalizio e nella quale organizzano diverse manifestazioni di intrattenimento per grandi e piccini. Impegnati anche con il teatro amatoriale con la Compagnia “I Mandamentali” altro incipit dell’associazione, e la partecipazione attiva a diverse attività sociali. Tra l’altro, nel Parco, proprio oggi 6 maggio, sarà inaugurato alle 19,00, il bellissimo monumento dedicato all’Immacolata Concezione, opera del Maestro di Arte Presepiale di Nino Pecchia che, tra l’altro, con le sue opere, nella grande mostra che tiene ogni anno nell’ambito della sagra di ottobre, dà il tocco artistico alla kermesse. L’Associazione I Rami del Melo riceverà sabato 23 maggio al Teatro Colosseo di Baiano, l’Anfiteatro d’Argento 2026 “Eccellenze Associative e di promozione sociale della Campania”. Al Maestro Nino Pecchia sarà conferita una speciale Menzione d’Onore alla Carriera Professionale e Artistica.