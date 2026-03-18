AVELLINO. Giornate FAI di Primavera: gli “apprendisti ciceroni” del Liceo Imbriani valorizzano Avella

Il Liceo Statale “P.E Imbriani” di Avellino, in occasione delle Giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) di primavera, previste per il 21 ed il 22 marzo 2026, parteciperà con due classi del Liceo Linguistico, la 3^DL e 4^DL. Le ragazze e i ragazzi saranno protagonisti, indossando le vesti di “apprendisti ciceroni”, di un’esperienza formativa intensa e stimolante, iniziativa che rientra nell’ambito dell’attività Formazione Scuola Lavoro (FSL), progettata in coerenza con le linee guida ministeriali (D.M. 774/2019 e D.L. 127/2025). In particolare, le attività di Formazione Scuola Lavoro in campo artistico e culturale, coerenti con gli indirizzi di studio, mirano ad integrare la formazione scolastica con esperienze pratiche, sviluppano competenze trasversali, consapevolezza culturale e abilità professionali (soft skills). Il Dirigente Scolastico, Prof. Sergio Siciliano, con la referente FSL, la prof.ssa Carmen De Santis, la prof.ssa Barbara Romano e la prof.ssa Annamaria Landi, in collaborazione con i responsabili del FAI, sezione di Avellino, hanno progettato il percorso, che è teso a favorire “l’educazione alla bellezza” per mantenere vivi “curiosità” e “stupore” nelle giovani generazioni. L’idea centrale che è alla base di tale percorso si ispira al pensiero di Fedor Dostoevskij, scrittore e filosofo russo, secondo cui “la bellezza salverà il mondo, ma affinché ciò accada è necessario che ciascuno di noi si impegni a custodirla, proteggerla e tramandarla. Le due giornate rappresentano, così, un importante occasione per le ragazze e i ragazzi per “vivere la bellezza”, in quanto come sosteneva il filosofo tedesco Herbert Marcuse, tutti abbiamo “fame estetica, che deve essere saziata”. La bellezza stimola l’azione, favorendo, così, l’attività di scoperta e conoscenza del territorio, dei beni culturali ed artistici della comunità di Avella, ma anche la condivisione, oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese e francese, con quanti coloro parteciperanno a tale evento. Ma rappresenta anche un’occasione per tutelare e valorizzare i beni culturali ed artistici, un impegno che ognuno di noi deve assumersi con un forte senso di responsabilità, in quanto “cittadini attivi”.