Sturno (AV) – Nascondeva cocaina in auto: i Carabinieri denunciano un 36enne

Nella giornata di ieri, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno notato un’autovettura che, dopo aver compiuto delle manovre elusive, ha tentato di evitare l’incrocio con la “gazzella”.

La circostanza non è sfuggita ai militari che hanno immediatamente fermato il veicolo sospetto, a bordo del quale viaggiava un 36enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine.

Solo a seguito di una attenta perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto – sapientemente occultata in un vano sotto il volante – circa otto grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel controllo del territorio, con operazioni mirate a garantire sicurezza e il rispetto della legalità.