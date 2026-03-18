ncidente ad Avella: scontro tra due Fiat 500, ferita lievemente una donn

AVELLA – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 18 marzo 2026, ad Avella, all’incrocio tra viale Lungo Clanio, via San Francesco, via Parroco Ercolino e via San Angelo.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due Fiat 500, per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Baiano e i volontari della Misericordia, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti e gestito la viabilità nell’area interessata.

Ad avere la peggio è stata la conducente di una delle vetture, che ha riportato ferite lievi. La donna è stata trasportata in ospedale ad Avellino per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Disagi temporanei alla circolazione si sono registrati nella zona dell’incrocio, fino al completamento delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Sono in corso qgli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.