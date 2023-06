AVELLA. “Song Summer Festival”, sabato e domenica in cena nell’anfiteatro avellano

Il “Song Summer Festival” è una Produzione GRS (Gruppo Radio Sperone) si svolge nel periodo estivo 24 e 25 GIUGNO 2023 presso l’anfiteatro Romano di Avella (AV) e prende spunto dalla nota manifestazione nazionale “Music Summer Festival”. La prima edizione si è svolta presso il Comune di Sperone (Av) riscuotendo notevole successo con la partecipazione di artisti provenienti dal comprensorio avellano-baianese e da altre città della Campania. Il “Song Summer Festival” consente a giovani artisti musicali emergenti di esibirsi e candidarsi alla vittoria finale dopo il parere espresso da tre commissioni formate da musicisti,speaker radiofonici e critici musicali. I generi musicali inclusi nel Song Summer Festival sono: pop, classic rock, blues, jazz, classica italiana, tradizionale napoletana, rap, funk, soul e reggae. Sono esclusi gli altri generi o proposte che abbiano un testo inadatto tenendo conto del luogo di svolgimento del Festival. I brani sono stati selezionati dal direttore Artistico, dagli organizzatori e dalle suddette commissioni dopo un’attenta analisi. Il “Song Summer Festival” si svolge in due serate durante le quali si alterneranno i candidati con l’incursione di ospiti e l’intervento di rappresentanti delle istituzioni e personaggi del mondo dell’arte e dello spettacolo. L’idea di farlo nell’anfiteatro Romano di Avella nasce dalla volontà degli organizzatori di valorizzare i luoghi della cultura di Avella Città d’Arte e del territorio del Baianese rendendoli fruibili ad un pubblico variegato e creando un vero e proprio forum dei generi musicali. Il Festival gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Avella e Siat, inoltre sostiene iniziative a scopo sociale e benefico in collaborazione con l’Associazione Nazionale “Donare è Vita” . L’ingresso e la partecipazione alle serate è gratuito.

Il Festiva è organizzato in collaborazione con tutte le Pro Loco del Territorio Baianese,i Forum del comprensorio Baianese ,Radio Avella –RPZ-Hollywood Animazione.

Il Direttore Artistico Giuseppe Alaia (Gruppo Radio Sperone)