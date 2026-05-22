Avella. Tantissimi auguri al piccolo Carmine di Avella

Oggi è un giorno speciale per la famiglia del mastro Carmine di Avella: il piccolo Carmine compie 3 anni! Un traguardo meraviglioso festeggiato con tutto l’amore della sua famiglia.

A lui arrivano gli auguri più dolci e sinceri da parte della mamma Giusy e del papà Pellegrino, che con emozione dedicano parole piene d’amore al loro bambino:

“Tantissimi auguri piccolo nostro, come vola il tempo… sei la nostra gioia, la nostra vita, sei speciale amore mio. Ti amiamo infinitamente e speriamo che la vita ti porti sempre tanta felicità e gioia. Noi saremo sempre al tuo fianco. Ti amiamo immensamente dal profondo del cuore. Tantissimi auguri da mamma e papà e dai tuoi fratellini Pellegrino e Concetta.”

Tre candeline, tanti sorrisi e un immenso abbraccio circondano oggi il piccolo Carmine, che cresce giorno dopo giorno nell’affetto della sua splendida famiglia.

A Carmine l’augurio di una vita piena di salute, serenità, felicità e sogni meravigliosi da realizzare.

🎂 Buon compleanno piccolo principe!