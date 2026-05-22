Moschiano, il Comune replica all’E.N.P.A.: “Nessuna prova di avvelenamenti, basta allarmismi”

In merito al comunicato dell’E.N.P.A. firmato dal sig. Angelo Iovine, l’Amministrazione Comunale di Moschiano interviene per ristabilire la realtà dei fatti ed evitare un ingiustificato allarme sociale.

​Ad oggi, agli uffici comunali, agli amministratori non risulta alcuna denuncia o referto che attesti il decesso di cani per avvelenamento. In merito a tali pesanti affermazioni, questa Amministrazione chiede ed esige prove certe, sicure e inconfutabili (come esami tossicologici ufficiali), poiché non si può cedere a supposizioni su reati così gravi. Ciononostante, per massima prudenza, il Comune si attiva subito per verificare sul territorio l’eventuale presenza di esche velenose.

​Smentiamo categoricamente anche le allusioni sul presunto avvelenamento del cane di un esponente dell’opposizione per motivi politici. Chiediamo comunque espressamente di sapere di quale animale di un consigliere comunale si parli,dato che dalle nostre verifiche non trova alcun riscontro. Esigiamo prove certe proprio per evitare che la tutela degli animali venga usata per varie strumentalizzazioni.

​L’avvelenamento è un atto vile e un reato che condanniamo con fermezza: il Comune non tollera alcuna violenza sugli animali. È quindi surreale strumentalizzare un’ordinanza del passato — emanata solo per motivi igienico-sanitari e di gestione del randagismo incontrollato— per inventare nessi con condotte delinquenziali.

​Proprio per questo, l’Amministrazione Comunale dichiara sin d’ora che, qualora qualcuno decidesse di produrre ed esibire queste prove certe, siamo pronti a sporgerne denuncia immediatamente e insieme alle associazioni animaliste, presso la competente Procura della Repubblica, per fare totale chiarezza e colpire i responsabili.

​Invitiamo la cittadinanza a segnalare fatti concreti e provati solo alle autorità competenti, ponendo fine a una sterile polemica che danneggia l’immagine di Moschiano.

L’Amministrazione Comunale di Moschiano