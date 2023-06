SANT’Oggi. Mercoledì 21 giugno si celebra San Lazzaro e San Luigi Gonzaga

21 giugno: San Luigi Gonzaga, figlio primogenito del marchese Ferrante Gonzaga, fin dalla prima infanzia fu educato dal padre alla vita militare, mentre la madre lo educò alla pietà e al timor di Dio; all’età di sette anni avvenne quella che a posteriori Luigi definì la sua “conversione dal mondo a Dio”: sentendosi chiamato a consacrare la propria vita al Signore intensificò la preghiera, recitando ogni giorno in ginocchio i sette Salmi penitenziali e l’Ufficio della Madonna, a 10 anni era paggio alla corte di Firenze, fece voto di castità perpetua, fortemente influenzato dalla personalità del cardinale Carlo Borromeo, dal quale Luigi all’età di 12 anni aveva ricevuto la prima Comunione, il giovane maturò la scelta di rinunziare ai suoi diritti di primogenitura in favore del fratello Rodolfo e di servire solo Dio. Dodicenne entra come novizio nella Compagnia di Gesù, contro il volere del padre; da allora il giovane dedicò tutta la sua esistenza solo alla cura dei malati gravi e agli studi teologici; curando gli appestati finì per contrarre egli stesso il morbo e morì a Roma nella città in cui aveva sempre desiderato morire, aveva solo 23 anni.