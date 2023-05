AVELLA. Si inaugura Smart Culturehub, ospite lo scultore Dario Caruso, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona

Sarà lo scultore Dario Caruso, 47enne, napoletano, che vive a Formia con la famiglia, ad inaugurare ad Avella il nuovo spazio Smart Culturehub al Corso Vittorio Emanuele 23. Famoso per la realizzazione della scultura di Maradona all’interno dell’ ex Stadio San Paolo, finanziata da Stefano Ceci, ex manager del calciatore argentino, fu presentata lo scorso 20 marzo 2022, e che ricorda la partita del fango del 1985, ad Acerra, presso il parco comunale di via Manzoni. Per l’occasione l’artista scultore esporrà le sue opere. L’appuntamento è per mercoledì 24 maggio ore 18,30.