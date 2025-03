Avella: pericolosa voragine in via Calcara di Visciano necessario intervento immediato

Ad Avella, in via Calcara di Visciano, nell’area Pip, nei pressi del collettore fognario, si è aperta una pericolosa voragine che rappresenta un serio rischio per chi transita nella zona. Diverse segnalazioni da parte dei cittadini, corredate da foto, evidenziano la gravità della situazione e la necessità di un intervento urgente da parte delle autorità competenti.

Al momento, l’area non risulta adeguatamente transennata, aumentando il pericolo. La profondità e l’ampiezza del cedimento potrebbero aggravarsi ulteriormente, specialmente in caso di maltempo o di passaggio di veicoli pesanti.

Si invita chi di dovere a prendere provvedimenti immediati per mettere in sicurezza la zona e avviare i lavori di ripristino. I cittadini, preoccupati per l’incolumità pubblica, chiedono un intervento tempestivo per evitare possibili incidenti.