Al Convitto Nazionale “Pietro Colletta” il primo incontro con l’Ordine degli Architetti di Avellino

Ha preso il via questa mattina, presso il Liceo Classico del Convitto Nazionale “Pietro Colletta”, il primo di quattro incontri previsti nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro promosso in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino. L’iniziativa, rivolta agli studenti della classe quinta del liceo, si propone di esplorare le trasformazioni delle professioni nei settori dell’architettura e dell’arte, attraverso momenti di confronto in aula e visite guidate sul territorio. L’incontro inaugurale ha visto la partecipazione del presidente dell’Ordine degli Architetti, Erminio Petecca, e del consigliere Roberto Raffa, insieme alla docente referente del progetto, prof.ssa Antonella Ieppariello, alla prof.ssa Angela Nardiello e agli studenti coinvolti. Il dibattito si è concentrato sull’evoluzione delle professioni legate all’architettura, con un’attenzione particolare ai cambiamenti urbanistici e artistici che hanno caratterizzato la provincia di Avellino negli ultimi decenni.

Il progetto prevede due workshop presso il Convitto Nazionale “Pietro Colletta” e due visite guidate sul territorio con la metodologia didattica MAB (Musei, Archivi e Biblioteche come luoghi educativi), che punta sull’analisi emozionale dei luoghi. In particolare, gli studenti avranno l’opportunità di esaminare le trasformazioni urbanistiche degli ultimi 40 anni ad Avellino, studiando il rapporto tra opere compiute e incompiute. Un ulteriore momento di approfondimento sarà dedicato alla visita agli studi di artisti nel distretto di Cervinara, per esplorare il processo creativo e il ruolo dell’arte nella società contemporanea. L’iniziativa proseguirà con i prossimi appuntamenti, offrendo ai giovani un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’architettura e dell’arte attraverso un approccio pratico e interdisciplinare.

“La collaborazione tra il Liceo Classico e l’Ordine degli Architetti è fondamentale per offrire agli studenti nuove prospettive sul mondo del lavoro, della ricerca e della scoperta del territorio in modo più consapevole”, ha dichiarato la prof.ssa Antonella Ieppariello, sottolineando l’importanza dell’integrazione tra formazione umanistica e competenze tecnico-scientifiche.

Il dirigente rettore Attilio Lieto ha dichiarato: “Siamo felici di accogliere l’Ordine degli architetti, un’opportunità preziosa per i nostri studenti, per arricchire il percorso formativo e sviluppare le competenze trasversali fondamentali, acquisendo una maggiore consapevolezza delle capacità e delle inclinazioni”.

“Nel mondo attuale, caratterizzato da un’evoluzione continua, la sfida principale è saper affrontare il cambiamento con determinazione e apertura. Uscire dalla propria ‘comfort zone’ non è solo un’esigenza, ma un’opportunità per crescere, innovare e costruire il proprio futuro con spirito propositivo”. Lo ha dichiarato il consigliere Roberto Raffa nel corso dell’incontro.

“Il dialogo tra professionisti e studenti è fondamentale per comprendere come le città e gli spazi si evolvano nel tempo, in risposta alle esigenze della società. Siamo convinti che la conoscenza del patrimonio urbanistico e artistico, unita a un approccio interdisciplinare, possa stimolare nei ragazzi una maggiore consapevolezza e curiosità verso le professioni del futuro. L’Ordine degli Architetti di Avellino è sempre disponibile a promuovere iniziative che mettano in relazione scuola e mondo del lavoro, perché crediamo che il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni sia essenziale per costruire un futuro sostenibile e innovativo per il nostro territorio”. Lo dichiara il presidente Erminio Petecca.