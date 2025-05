Avella -New Genetation ha vinto la Champion League Ragazzi d’oro Ludacs

Domenica 18 maggio a Volla presso il Centro Sportivo Madrigal, la società New Generation nata dalla collaborazione tra le scuole calcio del nostro mandamento Sporting Avella, Peluso Academy e Americo Canonico ha disputato la finale di ritorno di “Champions League Ragazzi d’Oro Ludacs”.

Dopo il pareggio dell’andata 1-1 i piccoli calciatori della New Generation hanno conquistato la Champions League categoria Pulcini con il risultato di 5-0 sulla Polisportiva Murialdo di Afragola. Vittoria questa, che va ad aggiungersi a quella del campionato per un fantastico Doplete, Coppa migliore attacco, Coppa miglior difesa, Coppa miglior giocatore e capocannoniere Oliviero Simone con 28 gol.

I piccoli calciatori allenati da Mister D’Alessandro Giuseppe hanno coinvolto e entusiasmato la tifoseria per tutto il campionato. La squadra formata da:

▪︎Spera Felice

▪︎CatapanoSalvatore

▪︎Larenza Federico

▪︎Cusimano Carmine

▪︎Lippiello Francesco

▪︎Scogliamiglio Stefano

▪︎Bianco Antonio

▪︎D’Avanzo Carmine

▪︎Oliviero Simone

▪︎Maietta Salvatore

▪︎Larizza Pietro

▪︎Maiella Armando

▪︎Perna Carmine

▪︎Palma Flavio

▪︎Castaldo Andrea

▪︎Nappi Antonio

▪︎D’Anna Giovanni

▪︎Conte Antonio.

VERI E PROPRIO RAGAZZI D’ORO

I ringraziamenti per il raggiungimento di questi successi vanno anche a Mister Colletta Giuseppe e al Mister della Peluso Academy Di Marzio Francesco per la preparazione dei ragazzi e la collaborazione.