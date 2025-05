Altavilla Irpina (AV) – Successo per il concerto degli alunni dell’I.C. Caruso.

Ha riscosso notevole successo l’esibizione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Caruso di Altavilla Irpina, che, nella cornice del Santuario dei Martiri Pellegrino e Alberico, lunedì 19 maggio, hanno tenuto il concerto “Tutti insieme per il Santo Patrono”, in onore di San Bernardino da Siena. Tastiere, flauti, archi e fisarmoniche si sono esibiti in un vasto repertorio musicale, guidati dai docenti Camillo, Eulogio, Ferrara e Mandia sotto l’egida dalla dirigente scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano. Soddisfatto Don Livio Iannaccone, Parroco di Altavilla Irpina nonché promotore dell’iniziativa, che ha commentato: “Si è scritta questa sera una delle pagine più belle della nostra comunità. Ai rassegnati, sfiduciati, a coloro che si isolano nel loro piccolo mondo invito a seguire l’esempio di questi ragazzi che attraverso l’arte ci ripetono che la vita è bella e non bisogna rovinarla!”. Appagati anche gli esponenti dell’amministrazione comunale altavillese, che hanno posto l’accento sulla validità del percorso formativo offerto dall’I.C. Caruso. “L’indirizzo musicale della nostra scuola è da sempre un vanto per tutta la comunità altavillese, soprattutto per la dedizione e la professionalità dei professori di musica”, hanno commentato gli amministratori locali, aggiungendo: “I nostri complimenti vanno a tutti gli alunni e alunne per le emozioni che ci hanno regalato e per il loro grande impegno e talento. Ringraziamo le famiglie per il supporto fondamentale che offrono ai loro figli nell’indirizzo musicale. La loro collaborazione è essenziale per il successo dei nostri studenti”. (Andrea Squittieri)