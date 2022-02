AVELLA.Nel giardino del Palazzo Baronale l’arco dell’amore per le foto agli innamorati.

Scattarsi una foto, darsi un bacio, amarsi per un istante e per sempre. Nell’incantevole giardino del Palazzo Baronale l’arco dell’amore, installato dall’amministrazione comunale, consentirà agli innamorati di scattare una foto romantica proiettandoli verso San Valentino. La foto può essere pubblica su facebook e instagram con hashtag #amareavella taggando Avellarte con la propria dedica. Non si tratta dell’unica iniziativa in vista di San Valentino,domenica 13 febbraio a partire dalle ore 18, nella splendida corte del Palazzo Baronale illuminato un evento dedicato agli innamorati e non solo. Lo spettacolo itinerante in cui sarà raccontato, attraverso sonetti e scene tratte dalle principali commedie e tragedie di Shakespeare, la concezione dell’amore tra il serio e il faceto, l’ironia e la poesia. Lo spettacolo, prodotto da Il Demiurgo e distribuito da Remedia. è interpretato da Chiara Vitiello e Franco Nappi, con la regia e la drammaturgia di Francescoantonio Nappi. Costumi e Scene Filomena Mazzocca. Per info e prenotazioni +393209479173 infosiatavella@gmail.com o presso l’ufficio turistico al Palazzo Baronale. Si potrà abbinare allo spettacolo la visita a museo archeologico ed Immersivo MIA

adsense – Responsive – Post Articolo