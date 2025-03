AVELLA: Inaugurazione della Pineta del Fusaro – 6 aprile 2025

AVELLA – La tanto attesa riapertura della Pineta del Fusaro è finalmente arrivata! Domenica 6 aprile 2025, alle ore 12:00, l’incantevole area verde tornerà ad accogliere cittadini e visitatori con un evento speciale che prevede il tradizionale taglio del nastro. Un’occasione imperdibile per scoprire tutte le novità di uno dei luoghi più amati della zona.

Un’oasi verde per tutti

La Pineta del Fusaro si presenta con una veste rinnovata e tantissime sorprese pensate per grandi e piccini. L’area pic-nic, immersa nella natura, sarà l’ideale per trascorrere piacevoli giornate all’aperto con amici e famiglia. A disposizione dei visitatori anche un bar, perfetto per una pausa caffè o uno snack veloce tra una passeggiata e l’altra.

Divertimento per tutte le età

Ma le sorprese non finiscono qui! Gli organizzatori promettono attività coinvolgenti per tutti: dai giochi per bambini a momenti di intrattenimento per gli adulti. Saranno presenti anche bancarelle con prodotti tipici, spettacoli dal vivo e molto altro ancora, trasformando l’inaugurazione in una vera e propria festa di comunità.

Non mancare!

L’appuntamento è fissato per il 6 aprile 2025, alle ore 12:00. Non perdere l’occasione di vivere una giornata indimenticabile immersi nel verde della Pineta del Fusaro. Segna la data sul calendario e preparati a scoprire tutte le novità che ti aspettano!

Vi aspettiamo numerosi per inaugurare insieme questa splendida stagione di primavera!