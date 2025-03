Avella, ancora rifiuti abbandonati: un altro frigorifero nel cortile della Chiesa del Purgatorio

Per la seconda volta consecutiva, il cortile della Chiesa del Purgatorio ad Avella è stato trasformato in una discarica abusiva. Durante la notte, ignoti hanno abbandonato un elettrodomestico in disuso, un frigorifero, all’interno dell’area privata della chiesetta, ripetendo un gesto incivile già avvenuto in passato.

L’episodio ha suscitato indignazione tra i residenti e i fedeli, che denunciano il crescente problema dell’abbandono illecito di rifiuti ingombranti. Non è la prima volta che accade: il ripetersi di questi atti solleva interrogativi sulla sicurezza della zona e sul senso di responsabilità di chi compie simili azioni.

L’amministrazione comunale e le autorità competenti sono state informate dell’accaduto e si sta valutando l’installazione di telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili. Intanto, i cittadini chiedono maggiori controlli e un intervento deciso per contrastare il degrado urbano.

L’episodio evidenzia ancora una volta la necessità di sensibilizzare la popolazione sul corretto smaltimento dei rifiuti e sull’importanza di rispettare il patrimonio comune.