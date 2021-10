Il Masci Avella 1° “Chiara e Francesco” ha aderito all’iniziativa nazionale per la difesa dell’ambiente nel rispetto degli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu, chiedendo ai cittadini di firmare per la petizione “Pianeta Sano = Persone Sane” che sarà inoltrata alla prossima assemblea Onu. Questa domenica in Piazza Convento hanno accolto i cittadini e i fedeli sotto la “Tenda di Abramo”, con un momento di preghiera in compagnia del Parroco don Giuseppe Parisi.

