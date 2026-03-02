Avella, convocato il Consiglio comunale: bilancio, tariffe e opere pubbliche all’ordine del giorno

AVELLА – Il Consiglio comunale di Avella tornerà a riunirsi martedì 3 marzo 2026 alle ore 16:30, in prima convocazione, presso la Sala Alvarez del Palazzo Ducale. L’eventuale seconda convocazione è fissata per mercoledì 4 marzo, sempre alle 16:30.

La seduta ordinaria, convocata dal presidente del Consiglio comunale Nicoletta Longobardi, si preannuncia particolarmente rilevante per la vita amministrativa dell’ente, con numerosi punti strategici all’ordine del giorno.

Tra i primi argomenti in discussione figura la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 22 dicembre 2025. A seguire, spazio alla programmazione patrimoniale con l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026/2028.

Grande attenzione sarà dedicata ai documenti economico-finanziari: in calendario l’approvazione del piano economico finanziario idrico 2026 e del piano economico finanziario rifiuti 2026. In discussione anche il piano triennale delle opere pubbliche 2026/2028 con il relativo elenco annuale 2026 e il programma triennale per beni e servizi.

Tra i punti centrali della seduta spicca la manovra tariffaria 2026 con l’approvazione delle tariffe Tari, tema particolarmente sentito da cittadini e imprese. Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare il Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2022028 e, soprattutto, il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028, atto fondamentale per delineare le scelte politiche e amministrative dei prossimi anni.

Con un successivo provvedimento integrativo, all’ordine del giorno è stato aggiunto un ulteriore punto: la presa d’atto della comunicazione e la sostituzione di un membro di maggioranza nella Prima e nella Terza commissione consiliare.

Una seduta dunque cruciale per il futuro amministrativo di Avella, chiamata a definire assetti organizzativi e scelte economiche che incideranno sul prossimo triennio.