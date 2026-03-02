Farmacie di turno nel Mandamento Baianese: servizio garantito dal 23 febbraio al 2 marzo 2026

Nel Mandamento Baianese prosegue senza interruzioni il servizio di assistenza farmaceutica, con le farmacie di turno regolarmente operative nella settimana compresa tra il 2 e il 9 marzo 2026. Si tratta di un presidio essenziale per la tutela della salute pubblica, soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi, quando l’accesso ai servizi sanitari ordinari può risultare più complesso.

Per il turno in corso è attiva la Farmacia Masi di Baiano, situata in Corso Garibaldi n.52, contattabile al numero 081 824 3539. Il presidio rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza e per i comuni limitrofi, garantendo professionalità nella dispensazione dei farmaci, supporto nelle urgenze e una consulenza farmaceutica qualificata.

Il servizio assicura continuità assistenziale, offrendo un sostegno concreto a chi necessita di medicinali, prodotti di prima necessità o indicazioni sanitarie, contribuendo così alla sicurezza e al benessere dell’intera comunità.

Resta inoltre sempre operativo il servizio H24 della Farmacia De Sanctis di Nola, attiva tutti i giorni dell’anno. La farmacia è ubicata in via San Paolo Belsito n. 69 – Nola (NA) ed è raggiungibile al numero 081 8237343 oppure tramite email all’indirizzo [email protected]. Una presenza costante che continua a rappresentare un riferimento fondamentale per l’intero comprensorio.

Si invita la cittadinanza a rivolgersi alla farmacia di turno più vicina per esigenze urgenti, prescrizioni mediche o farmaci da banco, favorendo così un utilizzo corretto ed efficiente del servizio.

Eventuali aggiornamenti sui turni o variazioni di orario saranno comunicati tempestivamente da BiNews, per garantire un’informazione puntuale e sempre al servizio della comunità.