Non è più. Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Giuseppe Saveriano

A Mugnano del Cardinale la comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di Giuseppe Saveriano, venuto a mancare all’età di 69 anni.

Circondato dall’affetto dei suoi cari fino agli ultimi momenti, Giuseppe lascia un ricordo profondo in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane. A darne il triste annuncio sono la moglie Maria Grazia Monteforte, i figli Nicola e Milena, il genero Nico Monteforte, l’adorata nipotina Ludovica, i fratelli Gianni, Enzo, Angelo, Pasquale e Antonio, la sorella Maria, i suoceri Mario Monteforte e Annunziata Petrillo, insieme ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti.

La salma, proveniente dall’Ospedale di Avellino, giungerà il 2 marzo alle ore 12 presso l’abitazione dell’estinto in via Kennedy 27, da dove muoveranno le esequie alle ore 15 nella Chiesa Maria SS. del Carmelo.

Un momento di grande tristezza per la comunità locale, che si prepara a rendere l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno nella vita dei suoi familiari e di chi gli è stato vicino.