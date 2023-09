Avella (AV) – Furto aggravato: i Carabinieri denunciano un 45enne

Furto aggravato: è questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 45enne di Torre del Greco, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Avella.

L’indagine prende spunto dalla segnalazione di un furto di circa 5mila euro in monete, rubate da una slot machine collocata all’interno di un esercizio commerciale sito in località Purgatorio.

L’acquisizione di utili informazioni e lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso ai Carabinieri l’identificazione del presunto responsabile, già noto alle Forze dell’Ordine.

Alla luce delle evidenze emerse, per l’uomo è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati anche a risalire all’identità di possibili complici e di eventuali responsabilità in casi pregressi analoghi.