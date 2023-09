MUGNANO DEL CARDINALE: MERCATINO DELL’USATO – PAROLA D’ORDINE: CONDIVISIONE

Il 24, 24 e 29 settembre, in onore della festa organizzata per San Michele Arcangelo, quest’anno si svolgerà un mercatino dell’usato in collaborazione con i ragazzi della RSA “Villa Santa Filomena”. L’importanza di rendere questi ragazzi sempre più parte integrante di un territorio che li ospita da tempo e del quale si sentono a tutti gli effetti “figli” si coniuga perfettamente con le tradizioni, la religione e la fede. La piccola cappella di San Michele, che probabilmente non tutti conoscono, è situata proprio accanto alla struttura ed i ragazzi sentono, da sempre, una speciale vicinanza a questo Santo, così come accade per Santa Filomena. Come si evince dalla locandina, il ricavato sarà utilizzato per tutto ciò che occorre nell’organizzazione, appunto, della festa. Nel frattempo, in attesa dei giorni che verranno, i cittadini non solo di Mugnano del Cardinale, ma di tutto il mandamento, a collaborare, quando possibile, donando oggetti di qualsiasi tipo. Per le donazioni è possibile rivolgersi al Comitato Festa San Michele, che si occuperà del ritiro. ( riferimento telefonico Sign. Carlo Vena 3205790052 ).

INSIEME TUTTO È POSSIBILE!

Carla Carro